Je m'appelle Souley Sahabi 41ans Nigériens de nationalité. je suis étudiant doctorant en soins Infirmiers. je désire correspondre avec des gens de différentes horizons créer les relations et comprendre d'autres Zones. connaitre d'autres métiers et opportunités. correspondre avec mes collègues pour connaitre leur situations et échanger sur leur expériences dans leur milieu.J'ai un penchant sur la vie associative en ce sens je suis membres dans deux ONG Locale GADED (groupe d'appui pour un développement durable) et dans une autre qui lutte dans le cadre de la malnutrition Niger Misola . Je suis également membre de l'association des médecins des techniciens supérieurs en anesthésie réanimation du Niger. Je suis Pédagogue des sciences de la santé. enfin j'ai un master II en management des projets.



Mes compétences :

Bloc Opératoire

Réanimation

vie associative