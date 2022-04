Souleye DIOUF

Je suis diplôme en dessin bâtiment et j'ai complété ma formation avec un stage de 09 mois au Centre Expérimental de Recherche et d’Étude pour l’Équipement ou j'ai obtenu mon premier poste d'emploi comme géotechnicien d'une mission de contrôle a St - Louis lors d'un chantier expérimental en béton de sable le premier au Sénégal financé par la coopération française en 1996 ;.Après passage dans plusieurs bureau de contrôles et entreprises (voir CV) j'ai participé à plusieurs réalisations de routes d'ouvrage d'art et d'aménagements Hydro agricoles .