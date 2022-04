Monsieur Souleymane ALMOUNER, Expert Comptable Diplômé de l’Etat français est le fondateur et le principal Associé du Cabinet AFRIQUE AUDIT ET CONSEIL (AAC).



Il est le Gérant et signataire des rapports, régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agrées du Mali (ONECCAM) sous le N°A08-39 de l’année 2008.



En sa qualité d’Associé Gérant du Cabinet, Monsieur Souleymane assume la responsabilité générale de la mission. En outre, conformément à nos normes de qualité, il a en charge la réalisation du Contrôle Qualité lors des différentes phases de la mission.