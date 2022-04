J'ai suivi des études universitaires en Histoire Moderne et Contemporaine à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'y est fait le Master I en Histoire des Relations Internationales et Stratégiques.



Je suis devenu maitre d'écoles élémentaire depuis janvier 2015. Et dès lors je souhaite me spécialiser en éducation dont suivre le master ACREDITE de l'AUF.





Mes compétences :

Gestion de la Relation Clients

Commercial

Enseignement

Créatif