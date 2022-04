Souleymane BAH

Diplômé du Master en Modélisation Ingénierie Mathématiques, Statistique et Economique spécialité Ingénierie des Risques Economiques et Financiers de l'Université de Bordeaux; formation très orientée vers l’analyse et la modélisation des risques financiers, j’éprouve un très fort intérêt pour le domaine de la finance et de l’assurance.



Au cours de mes cinq années d’études universitaires en France, j'ai pu acquérir de solides connaissances théoriques dans ce domaine, notamment en matière d’approche des risques (de crédit ou de marché) mais également la modélisation de ces risques ainsi que les moyens de couvertures de ces risques.



Positif et passionné, je suis à la recherche d'un challenge dans une Banque ou dans une compagnie d'assurance afin de compléter au niveau pratique ma formation théorique.





Mes compétences :

Visual Basic for Applications

SQL

Microsoft Access

Scilab

SAS Statistical Package

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Linux

Bureautique Excel

R