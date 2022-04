Souleymane BAKO

-Expérience sur machines de chantier CATERPILLAR et moteurs Cummins

-Diagnostics et réparations des machines et des composants

-Expérience sur machines Diesel , Gaz et HFO.

-Maîtrise de l’outil de diagnostic « Electronic Technician » (ET),

-Maîtrise du « Service Information System » (SIS),

-Maîtrise de TRANSMISSION ANALYSER,

-Maîtrise de l’exploitation de la documentation Caterpillar,

-maitrise de l’outil de diagnostic INSITE Cummins

-maitrise du site de recherche de Cummins (quickserve online)

-Anglais technique et de la nomenclature des organes et pièces de rechange en anglais,

-Engins de chantiers miniers et de travaux publics

-Daily power pack et condition monitoring des machines

-Suivi des reports et préparation des audits QHSE.

-Maintenance autonome, rendement effectif des équipements (OEE) calculs et l'analyse des perte --L'amélioration de la mise au point (KAIZEN, analyse de Pareto);

-L'amélioration des processus Single Minute change Die (SMED);

-Maintenance planifiée selon le type de maintenance BM, TBM, CBM, CM.

-Parfaite connaissance de l’outil informatique,

-Stage de sécurité incendie avec INTELEC PROTECTION.

-stage d’Equipier de premiers secours EPI



Mes compétences :

Groupes electrogenes

Maintenance

Coaching

Engins de chantier

Engins de manutention

Vente

Mécanique

Ingénierie