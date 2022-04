Souleymane BARRY

Ma prestation consiste aux suivis et entretiens des compostières et accompagnement pour la réalisation du local de prétraitement des plastiques.

La consultation assure les taches suivantes : Suivi du pré collecte des produits compostables (02 visites par semaine), Renseignements de la fiche de suivi, Appui aux traitement des compostières, Surveillance des compostières, Sensibilisation, information aux volontaires du compost et des plastiques, intermédiaire entre le CDQ et les femmes maraîchères, Conception du mode de gestion du centre de pré traitement de plastiques, Rédaction des rapports mensuel

de suivi