Souleymane CAMARA

Etudiant au Seminole State College (Floride/USA) "Computer Information Technology" [Associate Degree].

Auparavant, j'ai étudié l'Economie dans les Universités de Lille et d'Angers avant d'opter pour un changement d'orientation en m'installant aux Etats Unis.



Je suis d'un naturel rigoureux, dynamique et curieux. Mon éducation et mes expériences de vie font de moi une personne sociale et gaie. Je suis mauvais perdant et hait la défaite en toute circonstance.



Mes compétences :

Social network

Communication

Médias sociaux

Web 2.0

International

Réseaux sociaux

Programmation

Web

Digital

Community Management