Souleymane COULIBALY

Après l’obtention du Brevet de Technicien Supérieur(BTS) option Télécommunication, j’ai fait deux autres formations :

-Une, en Communication et Marketing à l’Agence Coris Communication qui a duré 03 mois.

-Une autre en Assurances automobiles et Risques divers qui a duré 06 mois.

J’ai été agent commercial dans une société de sécurité privée nommée KJB Sécurité et ensuite Assureur-Conseil jusqu’à ce jour au cabinet D.I.A assurances.

Comme vous pouvez le constater je suis polyvalent et je suis capable de m’adapter dans tous les domaines et à tous les postes. L’école nous forme dans un domaine précis mais notre capacité d’adaptation nous rend spécialiste dans un autre domaine. C’est cette valeur qui nous a été inculqué à l’Institut des Technologies et Spécialité lors de notre formation et nous nous efforçons de l'appliquer partout.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet