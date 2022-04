Souleymane DIALLO

Je souhaite contribuer à l’expansion de toute structure aimant les grands défis dans un contexte concurrentiel, commercial et industriel. Structure qui pourrait croire en mes capacités et m’offrir un réel plan de carrière.

Pour favoriser mon intégration dans la vie active, la diversification du programme de ma formation m’a permis d’avoir:

- Une forte capacité de travailler en équipe, de communiquer et un dynamisme à prendre des responsabilités ;

- Une capacité à comprendre les enjeux d’une entreprise, son environnement et ses grandes fonctions ;

- Une capacité d’identifier et d’analyser les risques dans les différentes fonctions de l’entreprise, grâce aux outils de Management par la Qualité totale.



Mes compétences :

Achat

Achat et logistique

Informatique

Logistique

Management

Système de Management

Système de Management Intégré