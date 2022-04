Souleymane DIALLO

Je suis ingénieur financier avec une expérience de 12 ans dans la comptabilité et la finance dont 7 années passées en cabinet d'expertise comptable.

Fondateur du Projet UP'IMMOBILIER qui consiste à former des auditeurs dans la Gestion Immobilière et les accompagner à créer leur propre cabinet immobilier.

Aujourd'hui je suis Manager du cabinet S.M.D. Consulting and Trading nous sommes spécialisés dans les services aux entreprises à 360 degré et en accompagnement managériale globale. Nous intervenons aussi dans le placement des étudiants et des professionnels qui désirent obtenir un stage en entreprise et un CDD et ou un CDI.

Les activités de SMD Consulting & Trading sont diversifiées

Elles comprennent les activités énumérées ci-dessous, soit en tant qu'activités principales ou si les circonstances l'exigent en tant que représentant ou agent au nom et pour le compte d'exportateurs, importateurs, investisseurs, institutions financières, autres entrepreneurs.

- Négoce international de produits divers;

- Financement des importations et exportations;

- Consultation et représentation;

- Intermédiation commerciale et financière;

- Promotion des partenariats et des échanges commerciaux et économique

- Mise en relation Investisseurs

Nos Services

La plupart des entrepreneurs pensent que l'obtention de financement est facile. La réalité montre que seulement 0.1% des nouvelles entreprises sont financées.

Afin d'obtenir du financement, l'investisseur potentiel doit croire que le projet est viable et peut produire le retour sur investissement requis.

Dans la plupart des cas, les entrepreneurs ne sont pas en mesure de mieux présenter l'idée de leurs projets. Et celui-ci se retrouve rejeté.

C'est pourquoi les entrepreneurs intelligents travaillent avec nous. En augmentant considérablement leur chance d'obtenir un Angel, une entreprise ou un financement par capitaux propres privés.

Nous pouvons vous aider à transformer votre vision en réalité. Nous apportons les expertises suivantes autour de la table et de façon opérationnelle:

- Une gestion maîtrisée dans de nombreuses industries;

- Finance, comptabilité, marketing et gestion;

- Préparation de plan d'affaires / développement de produit

- Personnalisation de votre programme / création de valeur par la connexion à notre réseau d'investisseurs, en maximisant votre visibilité sur le marché.

La veille financière, un outil contre les impayé

La relation entre une entreprise et son factor est basée sur la surveillance que le second fait des clients de la première. Cette veille financière dure autant de temps que le contrat



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Audit

Accès

Audit financier

Planification

Diagnostic d'entreprise

Comptabilité

Diagnostic financier