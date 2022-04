Souleymane DIALLO

Plus de quinze d'expérience pertinentes dans les médias et la Communication. Pôles de compétences : presse écrite, NTIC, Communication stratégique, RP, RM.

Bonne connaissance de l'environnement des médias (PE) : #positionnement éditorial, #analyse d'audience et d'impact, #notoriété, #ancrage sociologique...

Familiarité aux mécanismes d'intervention de bailleurs (FIDA | USAID, notamment) :formulation de projets/programmes et mise en oeuvre / Capacités de définition d'objectifs stratégiques et operationnels

NTIC : pratique courante des outils de partage et de stockage en ligne, développement de blogs ( sous blogspot), édition graphique en ligne



Mes compétences :

Planification stratégique

Médias

NTIC

Stratégie de communication

Microsoft Office

Blogging