Souleymane DIARRASSOUBA

J'ai suivi des études d' ingenierie pétrolière option: Ingenieur de conception genie ptrole à l' Institut des Technologies d'Abidjan(ITA). A cet effet il m'est indispensable de completer ma formation dans une entreprise dotée des moyens de perfectionnement et operant dans le domaine de ma formation. J' avoue toute ma disponibilité qui peut me fournir les outils necessaires d'un stage pratique afin de m'inscrire sur le chemin de l'emploi.



J'aimerais Vous preciser que j'ai un diplôme de Brevet de Technicien Superieur(BTS) en chimie controle de qualité. Je suis apte à porter assistance aux travaux: de raffinages de produits petroliers, de realisation et optimisation d'exploration , exploitaion et production petrolière.



NB: mon diplôme d'ingenieur de conception est en cours.



Mes compétences :

Produits petroliers

Réalisation