Bonjour je suis un jeune diplômé en Froid et Climatisation,niveau BTS et je poursuit en étudiant électromécanique pour être beaucoup plus polyvalent.j'aimerais proposer mon savoir faire dans les grands hôtels de même que les industries ou bien toutes autres opportunités qui se présentera.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CATIA