Souleymane DOSSO

Homme de 46 ans, marié et père de 5 enfants, je suis titulaire d'un Master II (BAC+5) de L’École Supérieure de Gestion de Paris (ESG- Paris) en Finances et Marchés des Capitaux.

Très dynamique, j'aime relever les défis professionnels ainsi que dans ma vie quotidienne.

Délégué régional de l'Alliance Africaine d'Assurance (3A) à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, je me suis familiarisé avec les produits d'Assurance-vie et Incendie, Accidents et Risques Divers (IARD) en 2008.

Actuellement, Attaché des Finances pour le Ministère de l’intérieur et de la Sécurité de la Côte d'Ivoire, je suis Sous-directeur des finances, de la Comptabilité et des Budgets en collectivité régionale.

Je voudrais travailler dans une structure spécialisée des Nations Unies partout sur l'ensemble du globe terrestre.