Souleymane DRABO

Tamani Culture : est une association a but non lucratif crée le 15 octobre 2009 dont le siège est Fixé à Dori dans la province du Séno au Sahel au Burkina Faso. La vision de Tamani Culture repose sur deux(2) socles Principaux a savoir : -Promouvoir et valoriser la culture et le cinéma africain. - de même éduquer et sensibiliser le public par Le cinéma itinérant le cinéma itinérant est pour nous le moyen de partage et de rencontre aussi le moyen d’apporter un regard sur l’autre et le monde... Nous croyons que le rapprochement des peuples est bien possible grâce à une connaissance et un respect mutuel de leurs cultures. Le cinéma itinérant centré autour du cinéma et de l’audiovisuel car ces deux techniques qui associent le son, l’image, l’histoire sont des supports de communication important et sont particulièrement propices aux échanges culturels avec l’extérieur à l’éducation et aux divertissements car cela nous permet de filmer de conté des histoire des événement de ville en ville et de village en village . Notre but: faire du cinéma itinérant de projection un facteur d'information,d'épanouissement,de divertissement et de développement. de même éduquer,sensibiliser,le public par le cinéma itinérant



Mes compétences :

Audiovisuel

Documentaire

Réalisation