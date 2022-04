Je suis polyvalent et je m'adopte plus rapidement au poste proposé, je suis une solution aux problèmes. A signaler aussi que je suis un politicien depuis à bas âge. Très patient, j'encaisse et je cherche à comprendre l'autre. Je n'aime pas les égoïstes et les voleurs. J'aime faire du bon travail, un travail qui génère de profit.



Mes compétences :

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard