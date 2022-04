Souleymane Keita Agent Technique Plombier (senior= guinéen Chef d`équipe plombier groupe autnome , évoluant dans les domaines de;

Btp ,Energie , Environnement, Agriculture , hotellerie , cabinet d`études et d`expertises , industries , services publiques , transports , grande distribution , collectivité.

Plusieurs années d` expériences dans les travaux de plomberie en entreprises et avec des artisans techniciens , ce qui aboutira a ma titularisation au poste de chef d`équipe , beaucoup de réalisation a mon actif dans les règles de l`art et le respect de la déontologie du métier , autonome , appliquer,assoiffer, serin ,large capacité d`écoute , travail d`équipe est une de mes force ,parfois solidaire pour me consacrer a l`essentiel