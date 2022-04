Jeune fringant, je suis Titulaire d'une Maîtrise en Sciences Géologiques et totalisant au moins 4 annees d expérience en traitement geochimique de roches. Ce qui m'a permis d acquérir de solides connaissances en Préparation Mécanique,

Bleg, FAA, Wet chemistry et AAS

Pour avoir travaillé dans un environnement minier,j ai su acquerir et faire mienne les questions de Santé-Sécurité et de protection de l environnement