Souleymane MOUSSA HASSOUMI

Diplômé de Master « Contrôle de Gestion-Contrôle Financier », mon parcours professionnel m’a permis de développer et de valoriser d’importants atouts, dans la poursuite et le pilotage de la performance d’entreprises multi-secteurs.

Je suis spécialisé dans la conception et le développement d’outils de gestion, de contrôle et de suivi, l’analyse, le diagnostic des indicateurs financiers pour une amélioration continue de la rentabilité.



À l’écoute du marché.



Mes compétences :

Budgets & Budgeting > Budget Management

Audit

Variance Analysis

Invoicing > Issuing Invoices

Financial Statements/Financial Reports

Budgets & Budgeting > Budget Planning & Budget Pre

Monthly Closing

Cash Flow Analysis

Payroll

Bookkeeping

Continuous Improvement

Financial Analysis

Internal Audit

Google Drive

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP

Sage 300 ERP

Sage Accounting Software

Sage Accounting Software > Sage Line 100

Sage Accounting Software > Sage Line 500

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Sage Business Management Software > Sage 200 Suite

Sage Business Management Software > Sage 50 Suite