Souleymane NDOYE

TECHNICIEN SUPERIEUR EN ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE ET FORT D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE 7 ANS EN AUTOMATISME / INSTRUMENTATION JE SUIS A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX DEFIS DANS UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONALE





TECHNICIAN SUPERIOR INDUSTRIAL ELECTRONICS AND PROFESSIONAL EXPERIENCE OF 7 YEARS IN AUTOMATION / INSTRUMENTATION, AT THE HEAD OF A TEAM OF 10 ADJUSTERS INSTRUMENTISTS,I'M LOOKING FOR NEWS CHALLENGES IN AN INTERNATIONAL ENVIRONMENT



Mes compétences :

Industrial Electronics

Computer maintenance

Cascading Style Sheets

Bug Tracking System

Team Management

Preventive and curative equipment maintenance

Multidisciplinary training

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Maintenance management

Internet

Air Compressors

FREELANCE AC 800F ABB

NOTIONS EN MECANIQUE

NOTIONS EN TELCOMS