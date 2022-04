Je travaille actuellement chez NOE Événement et je recherche un contrat de baccalauréat professionnel en alternance en comptabilité pour la rentrée de septembre



Mes compétences :

• Réaliser les rapprochements bancaires

• Etablir des chèques

• Accueil physique et téléphonique

• Saisir des données sur le logiciel AS400

• Effectuer le classement et l’archivage des dossi

• Enregistrer le plan comptable de la société STTP

• Réaliser les factures d’achat et vente