Je suis ingénieur en statistique capable de travailler dans un environnement inclusif et participatif qui me permettrait, sur la base des données collectées, à traiter et à analyser (à partir des logiciels statistiques et informatique), de sortir des modèles d'aide à la prise de décision.



Mes compétences :

Modélisation

Traitement et Analyse de l'information

Contrôle de la qualité et de la fiabilité des donn