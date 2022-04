Je suis un jeune âgé de 27 ans , sincère , assidu et dynamique en quête d'emploi ou de formation stage dans le secteur de l'informatique ... ouvert a tous et a toutes , veillez me contacter sans hésitation en cas d'accroche avec mon profil .. merci



Mes compétences :

HTTP

Adobe Photoshop

TCP/IP

PC Anywhere

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Firefox

FTP

Ethernet

Domain Name Server Protocol