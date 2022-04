Souleymane SIDIBE

Depuis sa création , SIAGE Conseils ( solutions informatiques, accompagnement en gestion et conseils) est devenu un acteur majeur de l’intégration de service informatique auprès des petites, moyennes et grandes entreprises. Elle n’a jamais cessé de monter en compétence pour mettre à votre disposition, non seulement des solutions de gestion intégrées, entièrement adaptées à vos activités, mais aussi un ensemble de services de gestion afin de vous garantir la pérennité de votre entreprise.

En plaçant le client au centre de sa stratégie, SIAGE Conseils privilégie avant tout le capital humain dans les rapports au quotidien.



