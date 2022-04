Souleymane SONKO

De janvier 2006 a nos jours: affectee au Projet PADERCA comme Technicien du Genie Rural charge du suivi et du controle des travaux d'amenagements hydro-agricole et infrastructures rurales. Je suis egalement topographe et geotechnicien.



De 2005 a mars 2001:affecte a la Direction Regionale du Developpement Rural au niveau de la Division du genie Rural ou j'etais Technicien du Genie Rural, charge des amenagements Hydroagricoles et infrastructures rurales dans la zone regionale du departement de Oussouye et Ziguinchor.



De mars 2001 a janvier 1994: en tant qu'Agent Technique d'Agriculture je suis affecte au Projet de Guidel comme Agent Vulgarisateur de Base (AVB) pour l'Amenagement de la Vallee de Guidel.

De janvier 1994 a mai 1992: affecte au Service Departemental du Developpement Rural de Bignona comme Agent Vulgarisateur de Base (aVB) PNVA.



De mai 1992 a fevrier 1990: affecte au Service Departemental du Developpement Rural de Ziguinchor comme Agent Vulgarisateur de Base charge des Statistiques Agricole dans la region.

De fevrier 1990 a juin 1989: affecte au Service Departemental du developpement Rural de Oussouye comme Agent Vulgarisateur de Base.



De juin 1989 a janvier 1985: affecte au Service Departemental du Developpement rural de la region de Kolda comme Agent Vulgarisateur de Base, charge du volet maraichage, arboriculture et controle phytosanitire des plantes et des differents produits vegetaux. (Fruits, graines, boutures, tubercules etc...) a la sortie du Departement de de Kolda devenu region.



J'ai eu a faire un stage en Italie dans le Domaine du stockage de cereales dans les ´´Consortium Agricoles " de Siene, Poggibonsi et Belvedere.

Un stage dans le domaine de la Production de semences selectionnees a Sinalunga et de l'irrigation au goutte a goutte a Montepulciano.



Mes compétences :

Technicien charge du Suivi et du Controle des trav