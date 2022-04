Je suis journaliste sénégalais, résidant et travaillant au Sénégal. Agé de 46 ans, je capitalise une expérience de 19 années dont 9 en tant que Rédacteur en Chef dans le groupe PSP, éditeur des magazines Nouvel Horizon et Thiof.

Je suis également producteur de contenus (vidéos, textes, audios) et blogueur su Seneweb, premier site web d'Afrique francophone.