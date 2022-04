Souleymane TOURE

Sociologue & Anthropologue biologiste / Consultant expert en appui technique aux projets de développement avec une attention spécifique pour les questions relatives au Genre et développement et la réduction de la pauvreté. Il a passé au moins treize (13) années de sa carrière dans le développement en qualité de Chef d’Equipe (RGPH-98), Superviseur technique (PIP/CS/PNUD), Assistant de Programme (PNLPS/Ministère de la Santé), Coordonnateur (SAPHIR-Développement), Spécialiste Genre et Inclusion Sociale au Projet d'appui au Secteur Agricole en Côte d'Ivoire (PSAC) et consultant auprès de plusieurs organisations et agences de développement (PNUD, FAO, FISDES, FIDA, JSI/MMIS/OMS, CERCHAD, OIDEL, etc.). Grace à ce parcours professionnel, il a acquis une très bonne connaissance du secteur du développement rural et des pratiques de développement social, une bonne maîtrise des méthodes et outils de diagnostic participatif et de gestion du cycle de projet et une expérience confirmée des associations/ONG et de leur fonctionnement.



• Une bonne expérience dans le domaine du suivi et la coordination de Programmes de Développement Local (diagnostic et formulation de programme, utilisation du cadre logique de planification, exécution, suivi et supervision des activités sur le terrain, production de rapports d’activités, etc.

• Une bonne expérience en matière d’appui accompagnement et renforcement des capacités des organisations paysannes et structures locales à la base.

• Le management de pool de consultants et d’équipes d’animateurs / enquêteurs pour l’exécution des études et investigations- terrain.

• Plus de 13 ans d’expérience dans l’exécution d’études socio-économique avec un intérêt particulier pour les questions relatives au Genre et au Développement Social et dans l’évaluation de projets / programmes de développement.

• Expériences pertinentes dans l’animation d’ateliers de réflexion et /ou de formation.

• La maîtrise technique de rédaction et de soumission à des manifestations d’intérêt, d’appels offres et production des offres techniques et financières relatives à son domaine de compétences.



Mes compétences :

Assistance technique

Conseil

Développement rural

Formation

Structuration

Technique