Souleymane TRAORÉ

- concevoir et développer des logiciels et assurer leur exploitation, maintenance, ainsi que leur évolution,



- analyser les besoins de l'entreprise en termes de solutions informatiques, faire la veille technologique et proposer des solutions efficaces et innovantes. Ensuite, les valider par le développement d’un prototype, étudier leur faisabilité opérationnelle et analyser leur portée,



- concevoir et développer des systèmes d’information dynamiques, performants et/ou distribués en mettant au profit les technologies avancées web,



- concevoir des architectures réseau et assurer leur configuration, administration et sécurisation,



- concevoir et développer des applications de représentation d'archivage et de gestion de contenus numériques,



- conduire des projets informatiques importants, éventuellement dans des contextes interculturels et multi-équipes,



- conseiller des entreprises dans le choix des architectures et solutions informatiques.



Mes compétences :

Oracle

Java

Delphi

exploiter mon expérience

XML

WinDev

Visual Basic

SQL

SPSS

PostgreSQL

Personal Home Page

Perl Programming

Pascal

Oracle PL/SQL

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Matlab

Linux

JavaScript

Java Server Pages

Java 2 Enterprise Edition

IBM AS400 Hardware

HTML

ECLiPSe

CSPro

COM/DCOM

C++

C Programming Language

Apple MacOS

Apache WEB Server

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Active Server Pages

Active Directory