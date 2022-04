Je suis Souleymane Traore titulaire d'un BTS en génie civil option Géomètre Topographe obtenu en 2016 après les soutenances en avril .J'ai comme expérience professionnel deux stages dans deux des meilleurs mines de la cote d'ivoire dont un stage de 4 mois a newcrest mining ci et un stage de 3 mois à Endeavour mining ,après avoir été en contact avec des appareil de haut technologie et former de deux manières différentes dans un même domaine je pense que je suis prêt a répondre aux exigences d'un géomètre dans une mine aussi je veux partager cette fusion de connaissance que j'ai acquis dans ces deux entreprises