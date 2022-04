Souleymane TRAORE

CURRICULUM VITAE

ETAT CIVIL

NOM : TRAORE

PRENOM : SOULEYMANE

SITUATION MATRIMONIALE : CELIBATAIRE

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 06/05/1991 à Bobo Dioulasso

NATIONALITE : BURKINABE



ADRESSE PERSONNELLE

12 BP 11 Ouagadougou 12

Tel : 70 85 58 23/ 78 50 60 83



ETUDES

NIVEAU PRIMAIRE

1998-2004 : Ecole Primaire Lafiabougou A

DIPLOMES OBTENUS

-Certificat d’Etude Primaire(CEP)



NIVEAU SECONDAIRE

2005-2009 : Lycee Prive Bethanie II (6eme en 3eme)

DIPLOMES OBTENUS

-Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC)

2010-2011 : Lycée Professionnel Régionale Guimbi Ouattara (1ere et 2eme année ACC)

DIPLOMES OBTENUS

-Brevet d’Etude Professionnelle Administration Commerce Comptabilité (BEP ACC)

2012-2013 : Lycée Professionnel Régionale Guimbi Ouattara (1ere et 2eme année bac pro)

DIPLOMES OBTENUS

Baccalauréat Professionnel Bureautique Comptabilité (BAC Pro BC)



NIVEAU SUPERIEUR

2014- : Institut Burkinabé des Arts et Métiers (IBAM : L1 Assurance Banque et Finance)

2015 : Institut Burkinabé des Arts et Métiers (IBAM : L2 Assurance Banque et Finance)





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

* 2012-2013 : STAGE EN COMPTABILITE A LA SONAR-VIE de bobo

.TACHES EFFECTUEES

-IMPUTATION DES PIECES COMPTABLES

-COMPTABILISATION DES ENCAISSEMENTS DES PRIMES D’ASSURANCE

-REMPLISSEMENT DES DECLARATIONS FISCALES ET SOCIALES

-SAISIE DES OPERATIONS COURANTES (encaissement décaissement).

-ETABLISSEMENT DES ETATS DE RAPROCHEMENT BANCAIRES ET POSTAUX

-RAPPROCHEMENT DU SOLDE DU COMPTE CAISSE A L’EXISTANT EN CAISSE

-RECEPTION DES FACTURE < < DOIT > > ET < < AVOIR > >

-PASSER ET SUIVRE LES COMMANDES

-CLASSER LES DOCUMENTS

-REGLER LES FACTURES

-CONFECTION DES PIECES COMPTABLES



CONAISSANCES DES LANGUES

FRANÇAIS, DIOULA, MOORE, ANGLAIS (passable)



CONNAISSANCES DE L’OUTIL INFORMATIQUE

WORLD, EXCEL, CIEL COMPTA, INTERNET





CENTRE D’INTERET

MUSIQUE, SPORT, FILMS, VOYAGE.





Je certifie sincères les informations ci-dessus





Fait à Ouagadougou, le 23/01/2015………………