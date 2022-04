Souleymane TUINA

JE SUIS UN MANIAQUE DE LA LECTURE ET DE LA DOCUMENTATION. LA CONNAISSANCE ,UNE MASSE CRITIQUE DE CONNAISSANCES ,VOICI LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE. CE SONT LES CONNAISSANCES QUI ONT FAIT DE CE MONDE CE QU'IL EST AUJOURD'HUI! LE DRAME EST QUE NOUS MOURONS SANS AVOIR MÊME CONNU LE MILLIARDIÈME DE CE QUE LES HOMMES CONNAISSENT.ET QUAND N'EST-IL DE CE L’HUMANITÉ NE SAIT PAS OU NE COMPREND PAS ENCORE? C'EST POURQUOI J'AIME CHERCHER,FOUINER PARTOUT. JE N'AIME PAS DU TOUT DANSER : çA N'A AUCUN SENS! J'AIME BIEN LE SPORT: COURSE DE FOND(ENDURANCE) SUR DE LONGUES DISTANCES(8 Km PARFOIS 9 OU 10 Km)



JE ME PRÉPARE POUR FAIRE PLUS TARD UN DOCTORAT EN ECONOMIE ET FINANCE INTERNATIONALE,ET L'EXPERTISE COMPTABLE.



MES CITATIONS FAVORITES :



1-CE QUI EST VRAI PARTOUT ET TOUJOURS A TOUTES LES CHANCES D'ÊTRE FAUX.



2-HAINE, MALÉDICTION, EXCOMMUNICATION ET DAMNATION SUR TOUT CE QUI S’ÉCARTERA DES PARADIGMES TRADITIONNELS. LÉON BLOY (LE DESESPERE