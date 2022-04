Souleymane Youssou FOFANA

Technicien Supérieur en Électrotechnique je suis actuellement électricien de classe AM4 (Agent de Maitrise de 4ans) à Fourniture et ingénierie SAU dans le domestique et l'industrielle surtout dans l’hydro-électrique par l'installation de forages dont cinq a Beer thialane,deux à Kaolack, un a fatick,Mbour et Koungheul en collaboration avec la Sénégalaise des eaux (SDE) et la Société Nationale Des Eaux du Sénégal (SONES).

Intervention dans la telegestion avec le cablage et l'installation de 12 coffrets,d'antennes et de paratonnerres dans les forages de Mbour,Kaolack,fatick et Koungueul toujours avec la SDE et la SONES.

Pose et câblage de groupes motopompes à l'usine des eaux de gnith.

Pose de groupes electrogenes à koungheul kaolack et fatick.

Maintenance de forage



Stagiaire à l'entreprise LEGRAND dans l'initiation d'une installation sécurisée économique et fiable.

Stage à la direction de l’énergie de Dakar aux techniques de dimensionnement des energie nouvelles et renouvelables.

Stage à la ITCEP (Usine de Glace) de Diourbel sur les techniques de production de glace en qualité.



Mes compétences :

Cablage electrique

Microsoft office( world,Excel)

Logiciel XLPRO

Zelio Soft

Dimensionnement Solaire

Electricité industrielle

Electrotechnique

Autocad

Microsoft Publisher