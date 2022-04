Soulie JUSTINE

Bonjour,

Après une année d'apprentissage au sein de l'entreprise BETCS Harel, où j'y ai fais des études thermiques RT 2012 afin de déterminer la conformité des nouveaux bâtiments, je suis en recherche d'emplois



Mon objectif est de travailler au plus près des énergies nouvelles, quel que soit le chemin. Je suis très polyvalente et j’exerce autant dans la thermique du bâtiment que dans les dimensionnements de réseaux chauffage/ventilation.



Je suis motivée, sérieuse, polyvalente et minutieuse dans mon travail.



Mes compétences :

AutoCAD

Perrenoud

Pleiade-Comfie

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010