Souliman BERICHI

Comptable confirmé avec 25 ans d'expérience en comptabilité générale, bilan , liasse fiscale, gestion des

salaires (55 salariés), déclarations sociales (urssaf, caisse de retraite, organic) dads 1 et 2.

Audit comptable, contrôle interne, évaluation des procédures existantes, mise à jour, recommandations.

Autonome, polyvalent, expérience en cabinet d'expertise comptable (2 ans) gestion d'un portefeuille clients

(40 dossiers) BNC, IS, IR.

Sens des responsabilités, initiative, anticipation, prévisions des risques, budget, contrôle budgétaire, comptabilité analytique, calcul des couts et analyse des écarts.

Ouvert aux propositions et développement de l'organisation du circuit d'un service comptable et financier.



Membre Actif

Agréé par la DDE Auprès du Centre AFPA St Jérôme à Marseille 13013 , Partie Orale Examen Mémoire pour la Validation des diplômes Gestionnaires de Paie.

Et Comptable d'entreprise.



Conseil en Création micro entreprise (projet, business plan étude de faisabilité , rentabilité et orientation auprès des aides et financement par les organismes compétents Conseil général, et autres.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Membre du Jury de validation des Uv auprès de L'af

Accounting Manager Senior