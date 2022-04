Souliman GOURDOU

Bonjour

je suis un technicien supérieur en électromécanique, promotion 1996 ( DUT).

J'ai travaillé pendant 01 ans comme responsable technique dans une société d’étude et de réalisation industrielle des travaux électriques à Tanger ( SORINOR), et j'ai fait 16 ans dans le groupe LAFARGE MAROC dans les postes suivants:



Octobre 1997 au 30 Août 2002 :

Inspecteur préparateur électrique « Agent Maîtrise » Chez Lafarge Maroc usine Tanger



Du Septembre 2002 au Septembre 2005 :

Préparateur planificateur électrique « Agent Maîtrise » Chez Lafarge Maroc usine Tétouan



Du Septembre 2005 au Juin 2007 :

Inspecteur électrique « Agent Maîtrise » Chez Lafarge Maroc usine Tétouan



Du Juin 2007 au Juin 2013 :

Contremaître d'exécution électrique « Agent Maîtrise » Chez Lafarge Maroc usine Tétouan



Du Juin 2013 au fin décembre 2013 :

Contremaître de fabrication Broyage, ensachage et expédition ciment « Agent Maîtrise » Chez Lafarge Maroc usine Tétouan.



Depuis Janvier 2014 :

Responsable secteur broyage, ensachage et expédition ciment " Agent de maîtrise supérieure" chez Lafarge Maroc usine de Tétouan.



Mes compétences :

Production

Mécanique