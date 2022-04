Soultanis MILTIADIS

Ingénieur électrique et informatique hautement qualifié. Parlant couramment l'anglais et l'italien. Excellentes compétences techniques, informatiques, organisationnelles et de travail en équipe. Expérimenté dans l'industrialisation de harnais de câbles pour les grandes entreprises du secteur automobile. Également expérimenté dans la mise en œuvre de projets dans les domaines des télécommunications, en particulier des fibres optiques, ainsi que des systèmes PV solaires. Points forts : conception CAD (2D / 3D), analyse de données, rédaction technique, planification et coordination de projets techniques, conception de systèmes solaires. Également de solides compétences en informatique, y compris des applications de bureautique, des logiciels de conception CAD et ERP.



Mes compétences :

CAD 2D/3D (Autocad/Visi/Vesys)

solar system design

data analysis

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Dreamweaver

HTML

Cable Harness Design and Industrialization

C++

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Indesign