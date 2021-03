Sound Designer, ou Réalisateur Sonore, sur Paris, en musique dillustration depuis 2007 pour les médias du Digital.



Compositeur en musique électronique et assistée par ordinateur (MAO), SoulY P. appose ses inspirations musicales pour donner vie à vos animations et campagnes visuelles dans l'univers du Digital:

radio, télévision, internet, film, jeu vidéo, spot publicitaire, jingle, teaser, trailer, motion design, logo, carte de vœux...



Sa sensibilité musicale et sa créativité rythmique embelliront vos projets vidéos et transporteront vos auditeurs vers là où vous désirez les amener.



SoulY P. aime les challenges et laisser sa "patte sonore" dans l'intention de vous aider, alors n'hésitez pas à le contacter.



(Également, vous pouvez découvrir son premier album rêvalité , où les rêves peuvent être confondus à la réalité, sur Spotify, Youtube, iTunes, Deezer, Beatport, Tidal, Qobuz, Traxsource,... et le suivre sur Facebook, Instagram, Twitter !)



En vous souhaitant une très bonne écoute..!



Au plaisir de partager avec vous sa musicalité.



AppLess prod.