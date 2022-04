Soumagal ABDOULAYE

Permettez à ceux qui consultent votre profil de mieux vous connaitre

Ingénieur des Travaux Publics , j'ai servi pendant 37 ans dans l'administration des Travaux Publics du Niger comme Chef de Division Construction et Entretien Routier.



Mes compétences :

Etude technique des travaux de génie civil

Etude et Conception des DAO

Suivi et Controle des travaux de Génie Civil

Management de l'Entretien des routes

Controle de qualité des travaux de génie civil

Encadrement et formation du personnel

Gestion du matériel des Travaux Publics

Suivi comptabilité Analytique des chantiers

Calcul de coûts des travaux de génie civil

Restaurants