Soumahor LAMINE

Je suis Ingénieur Géomètre diplôme de l'Institut National Polytechnique de Yamoussoukro. J’ai travailler au sein du cabinet BETOGEC dont Agaman Dongo était le géomètre expert expert et j'occupais le poste de calculateur, ensuite au cabinet CEFET avec M. Fadiga Sory ou j’étais ordonnateur sur plusieurs projet. j'ai participer a plusieur projet dans la sous région .Aujourd’hui je suis géomètre expert agrée apres avoir effectuer un stage de un (1) an au cabinet BETRASATE (aboubacar yacouba sanogo) et j'ai mon cabinet a Abidjan et dans le district du ZANZAN.

je suis a la recherche de projet concernant mon domaine (la topographie, l’aménagement, les lotissements, les études, d’assainissement, les délimitations de parcelle et de terroirs). j ai une équipe de d’ingénieur et de technicien supérieur issus de la même école que moi. Aussi nous avons du matériel de pointe pour tous vos travaux topographique et foncier.

Pour tout renseignements je suis au 225 09 57 28 29 / 225 05 65 48 38 emil soumhamine@gmail.com



Mes compétences :

FONCIER

Aménagement du territoire

Topographie

Assainissement non collectif