Soumaila Abdoulaye DIARRA

Développeur fullstack en alternance chez Crédit Mutuel Arkéa depuis 2017, Je suis titulaire d'un DUT et de deux licences en conception, développement informatique et administration de base de donnée.

Je suis actuellement une formation bac plus 4 en expertise informatique et des systèmes d’informations à l’epsi du Brest Open Campus.

J'ai des compétences dans plusieurs langages de programmation, en base de donnée, en web-service et en graphisme notamment en Java, node js ou je suis capable de maintenir un projet web du cahier des charges jusqu'au déploiement de l'application.

J'évolue dans une équipe agile chez Arkéa et l'évolution d'application vers des perspectives de refonte ou de nouvelle fonctionnalité en cobol, java, html, css et javascript font partie de mes quotidiens de tous les jours. En 2017, j'ai réalisé au cours de mon alternance, le web scraping de tous les tribunaux de France.

Au-delà de mon alternance j'évolue en freelance depuis 2015 dans le graphisme, le product design (UI et UX design) et dans le développement web, mobile et microservice notamment en

android ou j'ai crée en 2015 l'application de transfert d'argent via mobile MoneyCell disponible dans 6 pays dans le monde.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Java swing

Firebase

Docker

Développement Android

Rest API

AngularJS

Node.js

Ux design

Java

COBOL

Python

Spring Framework

Architecture microservice