Soumaila Alarba AMADOU

Notre Mission Mercy Corps s’est donné pour mission de soulager la souffrance, la pauvreté et l’oppression humaine en aidant les populations à construire des communautés plus sûres, plus productives, et plus justes. Notre Action Mercy Corps aide les populations touchées par des crises à les transformer en opportunités de réaliser leur potentiel. A l’écoute des besoins locaux, nos programmes procurent aux populations des zones les plus inhospitalières de la planète des outils simples et appropriés, et le soutien dont elles ont besoin pour transformer par elles-mêmes leurs conditions de vie. Nos équipes sont déployées dans 40 pays autour du monde, et interviennent dans le quotidien de 19 millions de personnes. Pour plus d'information: mercycorps.org



Mes compétences :

Gestion des stocks

Facturation

Comptabilité générale

Budgétisation

Comptabilité