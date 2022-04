Soumaila CAMARA

Titulaire d'un BTS Comptabilité et Gestion, je poursuis actuellement ma formation en DCG (Diplôme de comptabilité et gestion) afin de renforcer mes compétences et consolider ma connaissance des techniques et spécificités de la profession comptable et financière.



Désireux d'exercer par la suite le métier d'expert-comptable, j'investis au quotidien mon énergie dans cet objectif, mêlant rigueur et bonne humeur.



Ouvert à toutes les opportunités professionnels, je suis attentif à toutes celles qui pourraient s'offrir à moi, notamment des CDD pendant les périodes de vacances scolaires.



Mes compétences :

Lettrage

Saisie des factures

Tele-declaration TVA

Logiciel EBP

Capacite d'integration rapide dans une equipe

Logiciel SAGE

Rapprochement bancaire

Prise de contact avec les clients