Soumaïla COULIBALY

De formation Informaticien puis Commercial j'ai occupé les fonctions de Administrateur des Achats à Outspan Ivoire et Gestionnaire du site Outspan de Daloa de 2001 à 2007. Ensuite dans le but de donner une autre orientation à ma carrière professionnelle, j'ai travaillé à DAFCI et NOVEL-CI de 2007 à 2012 des Négociants dans le business du café et du cacao en tant que Commercial. Depuis septembre 2012 à ce jour, j'occupe les fonctions de Commercial à CIPEXI un autre Négociant dans le cacao.



Mes compétences :

Gestion des achats

Distribution Alimentaire

Administration des ventes