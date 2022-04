Soumaila DIALLO

- Ingénieur Géodésien et Cartographe, a depuis 1976 travaillé dans le domaine de la géomatique, dans plusieurs institutions évoluant dans ce domaine comme l'Institut Géographique du BURKINA, la Direction Générale de l'Urbanisme de la Topographie, de sociétés privées comme Le centre Adjaratou (SIG & Télédétection), CAEF/GDL ( Centre Africain d'Etudes et de Formations en Géomatique et Développement Local), DHI (firme Danoise en environnement).

Compétences en Informatique avec le développement d'applications cartographiques (Système d'Information Foncier, Système d'Information Urbain, applications cartographiques automatiques), maîtrise des logiciels SIG (ArcViewGIS, ArcGIS 9.x,10.x) et formateurs en S.I.G et en élaboration de manuels de procédures pour l'élaboration des S.I.G..

- diplôme d'état en psychologie et en pédagogie.