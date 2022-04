Soumaila KABA

C'est dimanche. Je marche et inspecte la ville. Je regarde les affiches et les pancartes sur les immeubles. Dieu merci, « je sais lire et écrire. La philosophie est le remède de mon corps et de mon âme. Je lis Épicure et j'écris à Lucilius », mon ami. Cela me permet d'oublier mon autre ami Aly Kaba, le faux type qui, maintenant, veut être au mieux avec moi. Je l'oublie et m'efforce à l'oublier par la marche



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Conseil

Droit des affaires

Fiscalité

Gestion de projet

Export