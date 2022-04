Soumaila MORO

Plus de 15ans d'expérience dans le monde des ONG avec des compétences avérées dans la planification et la mise en œuvre et le suivi des projets de développement. la gestion d'équipes pluridisciplinaires. Grande expérience dans la facilitation d'atelier , la formation des formateurs, le renforcement organisationnel et développement institutionnel. Toutes autres activités liées au domaine du développement.



Mes compétences :

C Programming Language

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Delta