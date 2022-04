Soumaila OUEDRAOGO

Ingénieur de Travaux Réseaux et Télécoms option Technologie des Réseaux et Systèmes Informatiques.

Bonne connaissance en Maintenance Informatique, Infrastructures Réseaux et de la Sécurité des systèmes d'Informations, en Solution d'Entreprise...



Mes compétences :

Base de données

Conception

Conception de Base de données

Informatique

installation

Maintenance

Maintenance informatique

Maintenance réseaux

Sécurité

Sécurité des Systèmes

Systèmes d'Informations

Systèmes d’informations