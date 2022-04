Soumaya ALAYET

Je me sens toujours heureuse :D

savez vous pourquoi ?

Parce que je n'attends rien de

personne. Les attentes font

toujours mal, la vie est courte.

Aimez votre vie, soyez heureux,

gardez le sourire et souvenez

vous : avant de parler, écoutez.

Avant d'écrire, réfléchissez. Avant

de prier, pardonnez. Avant de

blesser, considérez l'autre. Avant

de détester, aimez et avant de

mourir, vivez...Heureuse :D

Alors Prend moi comme je suis et non comme tu veux que je sois .....je suis comme je suis et Ni toi Ni lui Ni n'importe qui peut changer mon point de vue...alors Vit ta vie,et T'en Pis Pour leurS aviS ...♥♥♥