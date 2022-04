Soumaya BOUGHATTAS

Après une maitrise en chimie générale, j'ai voulu me spécialiser en chimie analytique. j'ai obtenu mon diplôme de master 2 en tant qu'ingénieur en Méthodes Spectroscopique d'Analyse en 2010 et recherche actuellement un emploi.



Mon stage de fin d'étude s'est déroulé au Commissariat de l'Energie Atomique, d'une durée de 6 mois, j'ai pu me familiariser à différents outils analytiques tels que:

- Développement de méthodes analytique sur Chromatographie ionique (CI), chromatographie gaz couplé à la spectrométrie de masse (GC_MS)

- Analyse de la teneur en Europium par ICP-MS (concentration de l'ordre du ppt)

- Mesure du taux de carbone organique et inorganique: COTMETRE

- Mesure physico-chimie: contrôle du pH

- synthèse inorganique



Mes compétences :

Électrique

Fluorescence

HPLC

Methodes

Optique

Raman

RMN

RPE

Spectrométrie

Spectrométrie de masse

Spectroscopies

UPLC